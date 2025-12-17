Başakşehir'de feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda saat 16.30 sıralarında gerçekleşti

Başakşehir'de, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolu üzerinde saat 16.30 civarında meydana gelen kazada bir otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Mehmet İnan yönetimindeki 34 SA 8563 plakalı otomobil, Arnavutköy istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjü aşıp karşı şeride geçti. İnan’ın aracı, karşı yönden gelen Nazmiye Aksu (42) idaresindeki 34 NFN 109 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Nazmiye Aksu ve araçta yolcu olarak bulunan annesi Ayşe Atiş (79) ağır yaralanırken, Mehmet İnan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza anına ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

