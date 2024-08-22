Adana'da Evin Bahçesinde 8 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da 8 Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Adana'nın Yeşiloba Mahallesi'nde, polisin yaptığı bir operasyon sonucunda bir evin bahçesinde kısmen toprağa gömülü 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbar doğrultusunda ruhsatsız silaha dair bilgi aldıkları bir günübirlik evde arama yapmak üzere harekete geçti.

15 Aralık 2023 tarihinde, dedektör kullanarak yapılan aramada, evin bahçesinde bir kısmı gömülü olan 7 tabancanın yanı sıra bir adet kurusıkı tabanca daha bulundu.

Ekstra Malzemeler de Ele Geçirildi

Ayrıca, evin odalarında yapılan incelemelerde, 73 mermi ve 2 çelik yelek tespit edildi.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Operasyon sırasında evde bulunan Halil K, O.B. ve R.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Burada nöbetçi hakimlik önüne çıkarılan Halil K., tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da polisin bir evin bahçesinde dedektörle yaptığı aramada, bir kısmı toprağa gömülü 8 ruhsatsız tabanca bulundu. İkametin odalarında da 73 mermi ve 2 çelik yelek ele geçirildi.