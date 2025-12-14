DOLAR
Adana'da Evin Camlarını Taşla Kırdı: O Anlar Kamerada

Adana Yüreğir'de Muhammet Y. (29), Mustafa B.'ye ait evin camlarını taşla kırdı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:53
Adana'nın Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şahsın evlerin pencerelerine taş atarak camlarını kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Muhammet Y. (29), çevreden topladığı taşlarla yakın bir sokakta bulunan Mustafa B.'ye (57) ait evin önüne gitti. Aralarında herhangi bir husumet bulunmadığı belirtilen şüpheli, evin pencere camlarına art arda taş atarak camları kırdı.

Gürültüyü fark eden ev sahibi Mustafa B., pencereye çıkarak duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine Muhammet Y.'nin, ev sahibine de taş atmaya çalıştığı ve ardından olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Görüntüler ve Soruşturma

Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mahalle sakinleri, şüphelinin son bir hafta içinde farklı sokaklarda çeşitli evlerin camlarını taşlayarak kırdığını iddia etti.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

