Adana'da FETÖ Davasında Gelişme: Eski Polis Ceza Aldı, Eşi Beraat Etti

Adana'da, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis M.K., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi A.K. ise beraat etti. Dava, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, polislik mesleğinden ihraç edilmiş tutuksuz sanık M.K. ile eşi A.K. ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, M.K.'nin Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve haklarında adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğunu bildirerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, A.K. hakkında kesin delil bulunmadığı için beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu. Mahkeme, sanıkların savunmalarında FETÖ üyesi olmadıklarını öne sürdüklerini ve beraat talebinde bulunduklarını bildirdi.

Sonuç olarak, mahkeme heyeti M.K.'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve eşinin beraatine karar verdi. Sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.