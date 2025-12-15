DOLAR
Gebze Duraklı Mahallesi'nde 403 Hak Sahibi Tapusuna Kavuştu

Gebze Duraklı Mahallesi'nde yürütülen 69 hektarlık imar uygulaması tamamlandı; 403 hak sahibi tapularını aldı, 312 parsel oluşturuldu ve 19 parsel kamuya tahsis edildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:44
Duraklı Mahallesi'nde 403 hak sahibi tapusuna kavuştu

Gebze Belediyesi tarafından Duraklı Mahallesi'nde yürütülen imar uygulaması çalışmaları tamamlandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulama Eleşli ve Kangıllı mevkisindeki yerleşik ve gelişim alanlarını kapsayan 69 hektarlık bölgeyi içeriyor.

Planlama ve parselasyon çalışmaları sonucunda bölgede 312 imar parseli oluşturuldu ve 403 hak sahibi tapularını almaya hak kazandı. Mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulduğu uygulama ile hak sahiplerinin tapu edinimi sağlandı.

Yapılan düzenlemeyle ayrıca 19 parsel kamu hizmetlerine tahsis edilmek üzere belediyeye kazandırıldı. Bu alanların teknik altyapı, ibadethane, belediye hizmet alanı, açık spor tesisi, eğitim, kültür, sağlık, sosyal tesis ve ilkokul alanı olarak değerlendirileceği, böylece bölgenin sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlanacağı belirtildi.

'Ruhsatlı yapılaşma imkanı sağladık'

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin her mahallesinde planlı, düzenli ve sağlıklı kentleşmeyi tesis etmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, 'Duraklı Mahallesi'nde tamamladığımız 69 hektarlık imar uygulamasıyla hem hak sahiplerinin tapularına kavuşmasını, ruhsatlı yapılaşma imkanı sağladık hem de bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarını ilçemize kazandırdık.' dedi.

Başkan Büyükgöz, amaçlarının vatandaşların yaşam kalitesini yükselten, ulaşımı, altyapısı ve sosyal alanlarıyla örnek bir şehir ortaya koymak olduğunu vurguladı ve 'Daha yaşanabilir bir Gebze için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek' ifadelerini kullandı.

