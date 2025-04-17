Adana’da Helikopter Destekli Huzur ve Güven Uygulaması

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması, kentin birçok önemli noktasında yapıldı. Uygulama, oldukça geniş bir katılım ile dikkat çekti.

Geniş Katılım ve Kontroller

1228 polis, 1 dron ve 4 eğitimli dedektör köpeğin yer aldığı uygulamada, polis helikopteri de etkin bir yardım sağladı. Ekipler, bu kapsamda 6 bin 752 aracı kontrol ederken, 17 bin 975 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirdi.

Yakalama ve Cezalar

Uygulama boyunca yapılan aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 55 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve 3 kesici alet ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan 93 şüpheli yakalandı.

Ekipler, 6 motosikleti trafikten men etti ve 164 araç sürücüsüne toplamda 1 milyon 845 bin 176 lira ceza uyguladı.

İş Yerleri ve Dilencilik Denetimi

Uygulama sırasında 103 iş yeri denetlendi ve usulsüzlük tespit edilen 5 iş yeri hakkında işlem gerçekleştirildi. Ayrıca, kavşaklarda dilencilik yapan 9 kişiye toplamda 12 bin 654 lira ceza uygulandı.

Adana’da yapılan bu uygulama, güvenliği sağlama ve suçlularla mücadele konusundaki kararlılığı ile ön plana çıkıyor.

Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Ekipler, oluşturdukları uygulama noktalarında araçları durdurdu, arama yaptı.

Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Ekipler, oluşturdukları uygulama noktalarında araçları durdurdu, arama yaptı.