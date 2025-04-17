DOLAR
38,15 -0,02%
EURO
43,55 0,07%
ALTIN
4.107,89 -0,38%
BITCOIN
3.207.792,52 0,22%

Adana’da Helikopter Destekli Huzur ve Güven Uygulaması

Adana'da gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 1228 polis görev aldı ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 00:57
Adana’da Helikopter Destekli Huzur ve Güven Uygulaması

Adana’da Helikopter Destekli Huzur ve Güven Uygulaması

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması, kentin birçok önemli noktasında yapıldı. Uygulama, oldukça geniş bir katılım ile dikkat çekti.

Geniş Katılım ve Kontroller

1228 polis, 1 dron ve 4 eğitimli dedektör köpeğin yer aldığı uygulamada, polis helikopteri de etkin bir yardım sağladı. Ekipler, bu kapsamda 6 bin 752 aracı kontrol ederken, 17 bin 975 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştirdi.

Yakalama ve Cezalar

Uygulama boyunca yapılan aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 55 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve 3 kesici alet ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan 93 şüpheli yakalandı.

Ekipler, 6 motosikleti trafikten men etti ve 164 araç sürücüsüne toplamda 1 milyon 845 bin 176 lira ceza uyguladı.

İş Yerleri ve Dilencilik Denetimi

Uygulama sırasında 103 iş yeri denetlendi ve usulsüzlük tespit edilen 5 iş yeri hakkında işlem gerçekleştirildi. Ayrıca, kavşaklarda dilencilik yapan 9 kişiye toplamda 12 bin 654 lira ceza uygulandı.

Adana’da yapılan bu uygulama, güvenliği sağlama ve suçlularla mücadele konusundaki kararlılığı ile ön plana çıkıyor.

Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Ekipler...

Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Ekipler, oluşturdukları uygulama noktalarında araçları durdurdu, arama yaptı.

Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Ekipler...

Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Ekipler, oluşturdukları uygulama noktalarında araçları durdurdu, arama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nijerya'da Bayram Namazı Sonrası İzdiham: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, 22 Kişi Yaralandı
2
22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!
3
MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!
4
UnitedHealthcare CEO'sunun Öldürülmesi: İdam Cezası Talebi
5
Polonya Uçağı Antalya Havalimanı'na Acil İniş Yaptı, Yolcular Tahliye Edildi
6
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mahir Polat'ın Sağlık Durumu ve Yolsuzluk Soruşturması Açıklamaları
7
Ardahan'da 3 Firari Hükümlü Tırda Yakalandı

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?