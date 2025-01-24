Adana'da İklimlendirme ile Kenevir Yetiştiren Zanlı Tutuklandı

Adana'da Kenevir Yetiştiren Zanlıya Operasyon

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, evinde Hint keneviri yetiştiren 44 yaşındaki Yılmaz G. gözaltına alındı.

Uyuşturucu Çiftliği Ortaya Çıktı

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, Toros Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ve ticaretinin yapıldığı belirlendi. Operasyon sonrası evde yapılan aramada, 17 kök Hint keneviri, 51 gram esrar, uyuşturucu yetiştirmek amacıyla kullanılan çadır, 26 lamba, 2 havalandırma aparatı, hava nemlendiricisi, ısı ölçer, projektör, 8 saksı ve gübre çözeltisi ele geçirildi.

Zanlı Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yılmaz G., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlının uyuşturucu suçlamasıyla yakalanması, toplumda büyük bir rahatsızlık yarattı.