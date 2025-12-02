Adana'da Kanseri Yenip Okula Dönen İki Öğrenci Balonlarla Karşılandı

Adana'da aynı okula giden iki lise öğrencisi, aynı dönemde kanser tedavisi gördükten sonra yaklaşık bir yıl aranın ardından okula döndü. İki öğrenci, öğretmen ve arkadaşları tarafından düzenlenen sürprizle balonlarla karşılandı.

Olayın Detayları

Piri Reis Anadolu Lisesinde öğrenim gören 10. sınıf öğrencisi Abdullah Yavuz Erkan (15) ve 12. sınıf öğrencisi Mehmet Çağrı Kandemir (17), aynı dönemde kansere yakalandı. Erkan geçen yıl kasım ayında lösemi türü bir hastalığa tutuldu; Kandemir ise aynı dönemde lenf kanseri teşhisi konulan öğrenci oldu.

Her iki öğrenci de kemoterapi nedeniyle uzun süre okula gelemeyip uzaktan eğitim aldı. Uzun tedavi sürecinin ardından iki öğrenci aynı doktora giderek kanseri yenmeyi başardı ve yaklaşık bir yıllık aranın ardından okula geri döndü.

Okula dönüşlerinde düzenlenen karşılama töreninde, İstiklal Marşı programı sırasında tüm öğrenciler ellerindeki uçan balonları gökyüzüne bırakarak arkadaşlarının sağlığına kavuşmasını kutladı.

Öğrencilerin Sözleri

Mehmet Çağrı Kandemir hastalık sürecini ve duygularını şöyle anlattı: 'Lenfoma kanseriyim. 2024 yılı Kasım ayında teşhis konuldu. Ondan sonra hiç okula gelemedim. Derslerime uzaktan eğitimle devam ettim. Şu an 12’nci sınıftayım ve sınava hazırlanıyorum. Hastalığı yendim. Genç olduğum için aşırı zor bir süreç değildi ama yaşlı birey olsaydım zorlanırdım. Çünkü kemoterapi çok zor bir süreç.' Kandemir, balon sürprizini görünce çok mutlu olduğunu ve arkadaşlarından ayrı kaldığı için üzgün olduğunu belirtti. 'Bu hastalığa yakalanan kişiler inancını kaybetmesin. Her türlü iyileşirsiniz, o yüzden inancınızı hiç kaybetmeyin. Ben okuyup uçak mühendisi olmak istiyorum' dedi.

Abdullah Yavuz Erkan ise yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı: 'Akut lenfoblastik lösemi rahatsızlığım vardı. Bu hastalık, löseminin bir alt türüydü. Kalbimde 13 santimetre büyüklüğünde bir tümör vardı. İlk başta tüberküloz teşhisi konuldu ancak kalbimden alınan biyopsi ile kanser olduğum anlaşıldı. Kemoterapi uygulamasına başlandı. İlk zamanlar çok zorlandım. İlk 6 ayın sonunda hastaneden çıktığımda çok dağılmıştım. Normalde spor yapan biri olarak merdiven bile çıkamıyordum. O süreçte okula hiç gelemedim, hep uzaktan eğitim gördüm.' Erkan, tedaviyi tamamladığını ve şu an sadece kontrol amaçlı ilaç kullandığını belirterek, 'Ayrıca diğer arkadaşımın da benimle aynı doktora gittiğini yeni öğrendik. Yapılan kutlama karşısında çok mutlu oldum. İstiklal Marşı sonrası herkesin elinde balon vardı, inanılmaz mutlu oldum. Kanseri yenen biri olarak kimse inancını kaybetmesin. Daima inançlı olun. Siz inandıktan sonra her şeyi başarırsınız. Okuyup psikiyatrist olmak istiyorum' diye konuştu.

Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan bu duygusal karşılama, hem öğrencilerin hem de okulun dayanışma ve destek ruhunu ortaya koydu.

