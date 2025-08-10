Adana'da Kaybolan Orman İşçisi Bulundu

Adana'da Yangın Sonrası Kaybolan İşçi Kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda 8 Ağustos tarihinde meydana gelen yangın sonrası dinlenmek için alandan ayrılan orman işçisi Ahmet Kaan Ayhan (23), kayboldu. Yangına müdahale için Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, yangın sırasında sürekli çalışırken, Ayhan'ın kaybolduğunu fark etti. Olayın hemen ardından Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri, Ayhan'ı bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Hızlı bir şekilde başlatılan çalışmalar sonucunda, termal kameralar ve özel eğitimli köpekler kullanılarak yapılan araştırmalarda Ayhan bulundu. Daha sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık Durumu İyi

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, Ayhan'ı hastanede ziyaret ettikten sonra durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Etli, "Cumartesi sabahı çalışmalar devam ederken, çok yorulduğunu belirtip dinlenmeye başlıyor. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ederken, ilerleyen saatlerde personelimizi göremeyince bölgede arama yapmaya başladık. Şükürler olsun, sağlık durumu iyi ve hayati tehlikesi yok," dedi.

