Adana'da Merdiveni Çöken Apartmandan 20 Kişi İtfaiye ile Kurtarıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bulunan Yüzüncüyıl Mahallesi'nde, bir apartmanın merdiveni henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Merdiven çökmüş olmasının ardından, dairelerinde mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrasında binaya giriş yasaklandı.

Olay üzerine, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveniyle 5 dairedeki vatandaşları tahliye etti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binada çeşitli kontroller gerçekleştirdi ve binaya giriş yasaklandı. Polis, bina etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Mahsur Kalanlardan İlginç Açıklama

Tahliye edilenlerden Ekrem Adıyan (59), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında merdivende çatlaklar oluştuğunu belirtti. Saat 07.00 sıralarında gürültüyle uyandıklarını ifade eden Adıyan, "Bina yıkılıyor sandık, merdivenimiz çökmüş" dedi. Kızlarının kapıyı açtığında bir ses duyduğunu, geri çekilmeseymiş merdivene çıkmanın tehlikeli olabileceğini vurguladı.

Adıyan, AFAD ve Büyükşehir Belediyesinden gelen ekiplerin kontroller yaptığını ve apartmana girişlerin yasaklandığını belirtti. Ayrıca, gidecek yerlerinin olmadığını ifade ederek, konaklama için yetkililerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

Adana'da merdiveni çöken apartmanda mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi, binaya girişler yasaklandı.

Adana'da merdiveni çöken apartmanda mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi, binaya girişler yasaklandı.