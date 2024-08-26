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Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosiklet ile tır çarpıştı, bir kadın yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:38
Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet-Tır Çarpışması

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile çarpışan motosikletteki kadın hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Ercan Togay (54) yönetimindeki 01 FBT 15 plakalı motosiklet, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir kavşakta H.M.K (60) tarafından kullanılan 01 ACH 162 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ercan ve eşi Havva Togay yola savruldu.

Olay Yerinde Yaralılar

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, motosikletin arkasından tırın altına savrulan Havva Togay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ercan Togay ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Aileye Destek

Havva Togay'ın eşi ve kaza yerine gelen yakınları, acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tır ile çarpışan motosikletteki kadın hayatını kaybetti. Olay...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tır ile çarpışan motosikletteki kadın hayatını kaybetti. Olay yerine polsi ekipleri sevk edildi.

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