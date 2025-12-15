İzmir’de Tek Operasyonda 3 milyon 166 bin 874 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 46 Tutuklama

Uygulamada büyük miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve aramalarda; 50 kilo 592 gram esrar-skunk, 6 kilo 194 gram kokain, bin 105 kök kenevir bitkisi ile toplam 3 milyon 166 bin 874 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Bu miktarın 3 milyon 46 bin adedinin, Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı ve tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik ecza miktarı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra 9 hassas terazi, 9 tüfek, 4 tabanca ve 366 fişek bulundu.

Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

