Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Motosiklet Kazası Üzücü Sonuçlandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü Mehmet Deniz Ş (17) yaşamını yitirdi. 01 AUD 499 plakalı motosikletin sürücüsü, Menekşe Mahallesi'nde kaza yaptı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, talihsiz motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan bu üzücü olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunu tekrar gündeme taşıdı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.