Adana'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Adana'da Motosiklet Kazası Geçirildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde, devrilen bir motosikletteki iki kişi yaralandı. Kaza, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

Motosiklet Devrildi

Kaynakları henüz belirlenemeyen motosiklet, kaldırımda ilerlerken aniden devrildi. Olay anında, çevredekilerin durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine, acil yardım ekipleri kısa sürede kaza alanına intikal etti.

Yaralılar Ayakta Tedavi Edildi

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcunun tedavisi olay yerinde ayakta gerçekleştirildi. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ise kazanın anbean kaydedildiğini gösterdi.

Adana'da yaşanan bu kaza, şehir içindeki motosiklet trafiğinin yine bir kazaya neden olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.