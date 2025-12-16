Amasya'da Tırdan 42 Afganistan Uyruklu Kaçak Göçmen Çıktı, 2 Sürücü Gözaltında

Amasya'da Tırdan 42 Afganistan Uyruklu Kaçak Göçmen Çıktı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul’a doğru gitmekte olan bir tır, Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında durduruldu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada, tırın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen 42 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

2 tır sürücüsü gözaltına alındı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

