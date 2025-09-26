Adana'da Öğrencilerin Tohum Topları Yamaç Paraşütüyle Doğaya Atıldı

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki Gazipaşa İlkokulu öğrencileri, "Yeşil Vatan: Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinliği kapsamında evden getirdikleri meyve çekirdekleriyle hazırladıkları tohum toplarını yamaç paraşütü sporcularının desteğiyle gökyüzünden doğaya bıraktı.

Etkinlik ve uygulama

Öğrenciler, eski defter ve kağıtları ıslatıp hamur haline getirerek içerisine evden getirdikleri elma, şeftali, erik, zeytin ve badem çekirdekleri koydu; böylece tohum topları hazırlandı.

Hazırlanan tohum topları, Hür Kanatlar Uçuş Kulübü sporcuları tarafından yamaç paraşütüyle gökyüzünden atılarak toprağa bırakıldı.

Okulun hedefi

Sınıf öğretmeni Murat Alçı, çalışmanın öğrencilerin çevre bilincini geliştirmeyi ve doğaya karşı sorumluluklarını fark etmelerini sağlamayı amaçladığını belirtti. Alçı, etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Hazırladığımız tohum toplarını Hür Kanatlar Uçuş Kulübünün desteğiyle gökyüzünden doğa ile buluşturduk. Attığımız tohumların yeşil vatana can vermesini diliyoruz."

