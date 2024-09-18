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Adana'da Pastane Kundaklanma Olayı Kameralara Yansıdı

Adana'da bir pastaneye düzenlenen kundaklama olayı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, şüphelileri arıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:44
Adana'da Pastane Kundaklanma Olayı Kameralara Yansıdı

Adana'da Kundaklama Olayı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir pastanede yaşanan kundaklama olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Yurt Mahallesi Mavi Bulvar üzerindeki pastaneye motosikletle gelen iki kasklı şahisten biri, iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Şüpheli, elindeki yanıcı madde dolu şişeyi pastanenin içine dökerek burada ateş çıkardı. Bu esnada dengesini kaybeden şüpheli, yere düştü. Ancak düşmesine rağmen, ateşi başlattı.

İtfaiye Müdahalesi

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, yangına müdahale ederek söndürdü ancak iş yeri önemli ölçüde hasar gördü.

Polis Soruşturması

Olayın ardından güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyen polis, motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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