Şırnak'ta Karla Mücadele: Tünellerle Kapalı Yollar Açılıyor

Kışın etkisini tam anlamıyla hissettirdiği Şırnak’ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Ekipler, iş makineleri yardımıyla kapalı olan yolları tünel oluşturarak ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun Kar ve Müdahale

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Tuzluca ve Kerkül köy yollarında kar örtüsü kritik seviyelere ulaşırken, bölgeye sevk edilen iş makineleri ve ekipler seferber oldu. Ulaşımın sağlanması için öncelikli güzergâhlar üzerinde yoğun çalışmalar yapılıyor.

Tünel Çalışmaları ve Zorluklar

Yoğun kar nedeniyle iş makinelerinin ilerlemesinde zorluk yaşanan bazı kesimlerde, ekipler kar tünelleri oluşturarak yolları parçalı şekilde açmaya çalışıyor. Yetkililer ve karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için gece gündüz aralıksız çalışma yürütüyor.

ŞIRNAK’TA KIŞ ETKİSİNİ TAM ANLAMIYLA HİSSETTİRDİ.KAR KALINLIĞI NEDENİYLE TÜNELLER AÇILARAK YOL AÇILIYOR.