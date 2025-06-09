Adana'da Piknikçilere Dronla Yangın Uyarısı

Adana'da Dron ile Orman Yangınlarına Karşı Uyarı

Adana'da, orman muhafaza ekipleri, mesire alanlarında mangal yakan piknikçilere dron ile dikkatli olmaları konusunda ikazda bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşandığı bu alanlarda yangın öncesi tedbirlerini artırdı.

Dron Ekipleri Yangın Tehdidine Karşı Görevde

Orman mühendisi ve muhafaza memurlarından oluşan dron ekipleri, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki mesire alanlarında denetim gerçekleştirdi. Termal kameranın bulunduğu dronlar, mangal ateşinin yakıldığı yerleri tespit ederek, piknikçilere sesli uyarılarda bulundu. Uyarı metninde şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Adanalılar, Kurban Bayramınız kutlu olsun. Bu, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir dron. Orman yangınlarını erken tespit etmek amacıyla uçuş yapmaktadır. Lütfen orman yangınlarına karşı dikkatli olunuz. Orman içi ve bitişiğinde ateş yakmayınız. Piknik alanlarında mangal ateşinizin söndüğünden emin olmadan ayrılmayınız. Yerlere sigara izmariti atmayınız. Ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaktır. Kontrollü yakılan mangal ateşinin etrafını çevirip söndürmeden alandan ayrılmayınız. Dron ekipleri 7 gün 24 saat yeşil vatanı korumak için görevde. Gelin hep beraber yeşil vatanımızı koruyalım."

Piknikçilerin Dron Uygulamasına İlgisi

Bölgedeki mesire alanında ailesiyle birlikte piknik yapan Murat Artan, dron uygulamasını önemli bulduğunu ifade ederek, "Biz, mangal ateşini söndürmeden alandan ayrılmıyoruz. Bütün vatandaşlara da bunu tavsiye ediyorum," dedi.

Öte yandan, piknikçilerden, ormanlık alanlarda yangın çıkması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmaları istendi.

Adana'da orman muhafaza ekipleri, mesire alanlarında mangal yakan piknikçilere ses sisteminin yer aldığı dronla orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.

Adana'da orman muhafaza ekipleri, mesire alanlarında mangal yakan piknikçilere ses sisteminin yer aldığı dronla orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.