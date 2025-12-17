DOLAR
Sarıkamış'ta Kayak Sezonu Başladı: Kristal Kar ve 60 Santimetre Pistler

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Sarıçam ormanları arasındaki pistlerde kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaştı; resmi açılış bugün 17.00'de.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:04
Sarıkamış'ta Kayak Sezonu Başladı: Kristal Kar ve 60 Santimetre Pistler

Sarıkamış'ta Kayak Sezonu Başladı

Kristal kar ve beyaz pistler misafirleri ağırlıyor

Kış turizminin göz bebeği, dünyaca ünlü kristal kar kalitesiyle tanınan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, Sarıçam ormanları arasında uzanan bembeyaz pistler sezonun ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Pistlerde kar kalınlığı

Son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı yer yer 60 santimetre'ye ulaşırken, sezon açılışına saatler kala kayakseverler gönüllerince kaymaya başladı.

Kayaksever Nesim Gök "Sezonu açtım, pist çok güzel, hava güzel, 60-20 santim kar var. Çok eğleniyoruz, umarım tüm kış böyle devam eder" dedi.

Resmi açılış

Açılış öncesi pistlere çıkan kayakseverler güneşli havada gönüllerince kayarak eğlendi. Sarıkamış, kristal karı ve eşsiz doğasıyla bu yıl da Türkiye'nin kış rotası olmaya hazır. Resmi açılış bugün saat 17.00'de, protokol üyelerinin katılımıyla yapılacak.

