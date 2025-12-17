Zürih Üniversitesi'nden Uzm. Dr. Humayun Kakar'a 'Kalp Yetersizliği Uzmanı' Onuru

Uzm. Dr. Humayun Kakar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı olarak, İsviçre Zürih Üniversitesi / University Hospital Zurich (USZ) bünyesinde yürütülen ve uluslararası alanda yüksek saygınlığa sahip Kalp Yetersizliği İleri Uzmanlık Eğitim Programı (PCHF - Advanced Studies in Heart Failure)'nı tamamladı. Dünyanın farklı ülkelerinden katılan 60 hekim arasında 2’ncilik derecesi elde eden Dr. Kakar, gösterdiği akademik ve klinik performansla ödüle layık görüldü.

Programın başarıyla tamamlanmasının ardından Uzm. Dr. Humayun Kakar, Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) ve Avrupa Kalp Yetersizliği Derneği (HFA) tarafından resmi olarak 'Kalp Yetersizliği Uzmanı (Heart Failure Specialist)' unvanı almaya hak kazandı. Bu başarı, Dr. Kakar'ın hem akademik hem de klinik alandaki yetkinliğini tescilledi.

"Bu başarıyı ülkeme ve hastalarıma hizmet etmek için taşıyorum"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Humayun Kakar, elde ettiği başarıya ilişkin olarak şunları söyledi: "Bilim tarihine yön vermiş, Albert Einstein’ın doktora yaptığı ve kardiyoloji alanında ilklerin yaşandığı Zürih Üniversitesi’nde bu eğitimi almak benim için büyük bir onurdu. Programı 2’ncilik derecesi ve ödülle tamamlamak ise ayrı bir gurur kaynağı oldu. Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Kalp Yetersizliği Derneği tarafından ‘Kalp Yetersizliği Uzmanı’ olarak onaylanmak, mesleki yolculuğumda çok kıymetli bir aşama. Burada edindiğim bilgi ve deneyimi, ülkemizde ve görev yaptığım hastanede hastalarımın yaşam kalitesini artırmak için kullanacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Bilim tarihine yön veren bir merkezde ileri uzmanlık

Zürih Üniversitesi, tıp ve bilim tarihinde önemli bir yere sahip köklü bir kurum olarak öne çıkıyor. Albert Einstein’ın doktora eğitimini aldığı üniversite olan Zürih Üniversitesi, modern kardiyolojinin dönüm noktalarından birine de ev sahipliği yaptı. 16 Eylül 1977'de, Zürih Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan Andreas Grüntzig, dünyada ilk kez kalp damarına balon anjiyoplasti (PCI) işlemini gerçekleştirerek girişimsel kardiyolojinin temellerini attı. Dr. Kakar’ın eğitim aldığı bu merkez, bugün de kardiyoloji alanında öncü çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

