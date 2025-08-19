DOLAR
40,89 0%
EURO
47,8 -0,1%
ALTIN
4.387,13 -0,15%
BITCOIN
1.748.806,55 63,22%

Adana'da Şehit Babasını Telefonla Dolandıran 3 Kişi Tutuklandı

Adana'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak şehit babasını dolandıran 3 şüpheli yakalandı; mağdur 1 milyon 200 bin lira gönderdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:50
Adana'da Şehit Babasını Telefonla Dolandıran 3 Kişi Tutuklandı

Adana'da Şehit Babasını Telefonla Dolandıran 3 Kişi Tutuklandı

Adana'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak bir şehit babasını hedef alan dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'de 14 Kasım 2024 tarihinde atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan özel harekat polisi Yiğit Can Yiğit'in, Ceyhan'ın Isırganlı Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Yiğit telefonla arandı.

Arayan kişiler kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, mağdura 'Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ'cülerin eline geçti, vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız?' şeklinde ifade kullanıp para talep etti.

Mehmet Yiğit, hesabında şehit oğlunun tazminatının da bulunduğu 1 milyon 200 bin lirayı suçluların ilettiği banka hesabına yatırdı.

Birkaç süre sonra dolandırıldığını fark eden Yiğit, polise giderek şikayetçi oldu. Emniyet ekipleri yaptığı araştırmayla 3 şüphelinin kimliğini tespit etti ve adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, mağdurun gönderdiği 1 milyon 200 bin liraya ulaşılamadı.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
2
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
3
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
4
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
5
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
6
AB Konseyi Washington'daki Trump-Zelenskiy Görüşmesini Değerlendirdi
7
Macron: Trump-Putin-Zelenskiy Zirvesi Sonrası Türkiye'nin de Olacağı Dörtlü Görüşme

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle