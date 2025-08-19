Adana'da Şehit Babasını Telefonla Dolandıran 3 Kişi Tutuklandı

Adana'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak bir şehit babasını hedef alan dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'de 14 Kasım 2024 tarihinde atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan özel harekat polisi Yiğit Can Yiğit'in, Ceyhan'ın Isırganlı Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Yiğit telefonla arandı.

Arayan kişiler kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, mağdura 'Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ'cülerin eline geçti, vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız?' şeklinde ifade kullanıp para talep etti.

Mehmet Yiğit, hesabında şehit oğlunun tazminatının da bulunduğu 1 milyon 200 bin lirayı suçluların ilettiği banka hesabına yatırdı.

Birkaç süre sonra dolandırıldığını fark eden Yiğit, polise giderek şikayetçi oldu. Emniyet ekipleri yaptığı araştırmayla 3 şüphelinin kimliğini tespit etti ve adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, mağdurun gönderdiği 1 milyon 200 bin liraya ulaşılamadı.