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Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Olayın detayları ve faillerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 18:56
Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde bulunan bir medikal firmasında gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, iş yerine gelen bir grup saldırganın içeride bulunanlara silahla ateş açmasıyla başladı. Saldırının ardından şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalara hız kesmeden devam ederken, saldırıya karıştığı düşünülen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, diğer 3 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

Adana'daki bu olay, şehirdeki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi. Olayla ilgili detaylar ve gelişmeler yakından takip edilecek.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi.

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