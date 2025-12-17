Memişoğlu: Türkiye'nin üçte birinin sigara içmesini bir Sağlık Bakanı olarak istemiyorum

Açılış töreni ve katılımcılar

Ankara Sincan ilçesinde inşa edilen Mareşal Çakmak Sağlıklı Hayat Merkezi ve 9 No’lu Aile Sağlığı Merkezi nin açılışı yapıldı. Açılışa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aile sağlığı merkezleri ve hedefler

Açılış konuşmasında Memişoğlu, Türkiye'deki birinci basamak sağlık altyapısıyla ilgili verileri paylaştı. Şu anda 18 bin 300 aile sağlığı merkezimiz, 29 bin 800 aile sağlığı hekimimiz ve 973 sağlıklı hayat merkezimiz bulunduğunu söyledi. Ayrıca 954 kamu hastanemiz olduğunu belirtti.

Memişoğlu, birinci basamakta 1.202 tesisin inşaatının planlandığını ve sürdürüldüğünü, son bir yılda 302 aile sağlığı merkezini hizmete aldıklarını, 461 aile sağlığı merkezinin inşaatının devam ettiğini kaydetti. Hedeflerinin 1.000 aile sağlığı merkezini daha tamamlayıp mevcut sayının üzerine çıkmak ve şu an 2.889 olan aile hekimine düşen kişi sayısını 2 bin bandına indirmek olduğunu aktardı.

Birinci basamak ve aile hekimliği vurgusu

Vatandaşların önce aile hekimine başvurmasını isteyen Memişoğlu, aile hekimliğinin en yakın sağlık birimi olduğunu ifade etti. Memişoğlu, son bir yılda 15 milyon vatandaşın hiç aile hekimine gitmediğini, bu kişileri aile hekimleriyle buluşturduklarını söyledi ve koruyucu hekimlik ile sağlıklı kalmaya yönelik politikalar uyguladıklarını vurguladı.

Sağlıklı hayat merkezlerine hastalanmadan başvurulmasını isteyen Memişoğlu, "Lütfen hastalanmadan gidin; sadece ilaç yazdırmak için değil, bedeninizi ve sağlığınızı korumak için gelin" çağrısında bulundu. Ayrıca merkezlerde diyetisyenden fizyoterapiste, psikologdan çocuk gelişimcilerine kadar birçok hizmet sunulduğunu belirtti.

Sigara ve tütünle mücadele

Memişoğlu, tütün kullanımına ilişkin net bir uyarıda bulunarak toplumda sigara kullanımının yüksekliğine dikkati çekti: "Toplumun maalesef üçte birine yakın kısmı bugün tütün kullanıyor". Tütün ürünlerinin, elektronik sigara ve puf gibi alternatiflerin de insan sağlığına zarar verdiğini söyledi ve Türkiye'nin akciğer kanserinde dünyada ilk üçte yer aldığına, KOAH gibi nefes alma sorunlarının yaşlı nüfusta yaygın olduğuna dikkat çekti.

Bu hastalıkların en büyük sebeplerinin sigara ve tütün bağımlılığı olduğunu belirten Memişoğlu, sigara içenlerin büyük çoğunluğunun bırakmak istediğini bildiğini söyledi ve devletin desteğini açıkladı. Mobil sigara poliklinikleri kurduklarını, parklarda ve kalabalık alanlarda erişim sağladıklarını, aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerinde sigara bırakma poliklinikleri açtıklarını aktardı. Bu merkezlerde sigarayı bırakma sürecinde ilacın ve takibin ücretsiz olduğunu vurguladı.

Memişoğlu, vatandaşlara şu çağrıyı yaptı: "Bu ülkenin üçte birinin sigara içmesini bir Sağlık Bakanı olarak istemiyorum. Gelin Türkiye’yi Avrupa’nın en çok sigara içen ülkesi olmaktan çıkaralım". Sigara içmenin birey için en büyük zarar ve kabahat olduğunu söyledi.

Belediye ve açılış

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'ın Ankara'nın en hızlı büyüyen ilçesi olduğunu belirterek sağlık alanındaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek sağlık merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Memişoğlu: "Bu ülkenin üçte birinin sigara içmesini bir Sağlık Bakanı olarak istemiyorum"