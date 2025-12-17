DOLAR
Ordu Ünye'de Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ünye'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:30
Kaza ve müdahale

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde şehir merkezi istikametine ilerleyen Erkan D. (20) idaresindeki 52 AR 159 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Efecan K. (20) yönetimindeki 61 TK 935 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Yaralılar ve olay yeri müdahalesi

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü Erkan D. (20) ile aynı araçta bulunan D.B. (22), Y.B. (22) ve F.B. (18) hafif yaralandı. Otomobilde bulunan İlhan Aydemir (73) araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Grup İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından ağır yaralanan İlhan Aydemir, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yol durumu ve soruşturma

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı; Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe verildi.

Kazada hayatını kaybeden İlhan Aydemir'in, otomobilin sürücüsü Efecan K.'nın dedesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

