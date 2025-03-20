Adana'da Tefecilere Yönelik Operasyonda 7 Tutuklama

Adana'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik ve dolandırıcılıkla suçlanan 7 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:14
Adana'da Tefecilere Yönelik Operasyonda 7 Tutuklama

Adana'da, tefecilere ve dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 7 kişi tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, tefecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işleyen şüphelilere yönelik bir çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 93 senet, 9 tapu, 13 çek senet, 202 bin 300 lira nakit para, 7 banka kartı ile çok sayıda telefon, USB bellek ve vekaletname ele geçirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin mağdur vatandaşları yaklaşık 100 milyon lira zarara uğrattığı belirlenmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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