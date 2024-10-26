Adana'da Traktör Devrildi: 72 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Traktör Kazası

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir traktörün devrilmesi sonucu 72 yaşındaki sürücü Ali Demir hayatını kaybetti. Olay, Köseli Mahallesi'nde gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Sürücü Ali Demir, tarlaya gitmek üzere yola çıktığı sırada traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Çevredekilerin dikkatini çeken kaza, hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay Yerindeki Müdahale

Olay yerine intikal eden ekipler, yaptıkları incelemelerde Ali Demir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.