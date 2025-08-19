DOLAR
Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 5 Kişi Defnedildi

Adana Kozan'daki Marankeçili'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 1'i bebek 5 kişinin cenazesi, Yukarıkeçili Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 17:00
Kaza ve defin süreci

Adana'nın Kozan ilçesi Marankeçili mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Engin Eldaş ve 8 aylık Defne Yılmaz'ın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Fatma Eldaş, Selvihan Balta ve Duygu Yılmaz'ın cenazeleri ise Kozan Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarınca alındı.

Cenazeler, Kozan ilçesi Yukarıkeçili Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Törene, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Polat Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından cenazeler defnedildi.

Sürücü Engin Eldaş ile annesi Fatma Eldaş'ın cenazeleri ile Duygu Yılmaz ve 8 aylık kızı Defne Yılmaz'ın cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Kazanın ayrıntıları

Otomobildekilerin, TOKİ konut başvurusunda bulunmak üzere gittikleri Kozan'dan dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi. Sürücü Engin Eldaş'ın kullandığı 38 D 0066 plakalı otomobil, Marankeçili mevkisinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sürücü ile araçtaki Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda uçurumdan cenazeleri çıkardı.

