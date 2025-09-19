Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Gözaltı, 37 Tutuklama

Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 37 Tutuklama

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda çok sayıda madde ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 37'si tutuklandı.

Operasyonu yürüten birim, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriydi. Ekipler, kent merkezinde belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler şöyle kaydedildi: 74 bin 763 uyuşturucu etkili hap, 31 uyuşturucu hap, 470 gram kokain, 36 gram esrar ve 186 gram sentetik uyuşturucu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arama yapılan adreslerde bulunan bir miktar uyuşturucunun polis kamerasınca görüntülendiği belirtildi.