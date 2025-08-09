Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 642 Hapla Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Adana'da, bir şehirler arası yolcu otobüsünde gerçekleştirilen bir operasyon, dikkat çekici bir uyuşturucu yakalaması ile sonuçlandı. 28 yaşındaki F.Y., valizinde 5 bin 642 uyuşturucu etkili hap ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı yönünde şüphe duyduğu F.Y.'yi takibe aldı. Takip sonucunda, zanlının yolculuk yaptığı otobüs, Pozantı ilçesinde durduruldu.

Arama ve Bulunan Uyuşturucular

Durduktan sonra, ekipler bagajda yer alan valizi aradı ve 5 bin 642 uyuşturucu hap ele geçirdi. Hemen ardından gözaltına alınan F.Y., işlemleri için Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu olay, Adana'daki narkotik mücadele çalışmalarının ne denli etkin olduğunu bir kez daha gösterdi.

