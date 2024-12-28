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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheliden 5'i tutuklandı, önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:33
Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından merkez Sarıçam ilçesinde düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda

  • 7 bin 878 uyuşturucu etkili hap,
  • 153 gram esrar,
  • 2 gram eroin,
  • 2 uyuşturucu kullanma aparatı,
  • Ruhsatsız 2 tabanca ve pompalı tüfek,
  • Çalıntı bir motosiklet

ele geçirilmiştir. Yakalanan zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, söz konusu 5 zanlının tutuklanmasına karar verirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Adana'da uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha göstermiştir.

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