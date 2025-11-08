Adana'da Yanan Ormanlar 5 Milyon Fidanla Yeniden Yeşerecek

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Ceyhan Fidanlığı ile yılda 5 milyon fidan üreterek son 2 yılda yanan 800 hektardan fazla alanı yeniden ağaçlandırmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:24
Orman Bölge Müdürlüğü, Ceyhan Fidanlığı öncülüğünde yıllık 5 milyon fidan üretiyor

Adana'da son iki yılda yangınlarda zarar gören ormanlık alanların yeniden yeşermesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. 2024'te 127, 2025'te 688 hektar olmak üzere toplam 800 hektardan fazla alan zarar gördü.

Yeniden ağaçlandırma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölge müdürlüğü, yılda 5 milyon adet fidan üretiyor. Bunların 3 milyon adeti Ceyhan Orman Fidanlık Şefliği tarafından üretiliyor ve bu ay içinde toprağa dikilecek.

Ceyhan Orman Fidanlık Şefliği İşletme Şefi Sema Özcan üretim ve hedefleri şöyle anlattı: "İşletmede yılda 3 milyon, Adana genelinde 5 milyon fidan üretiyoruz. Yanan ormanlar bu fidanlarla yeniden yeşerecek."

Özcan, 1982 yılında kurulan Ceyhan Orman Fidanlık Şefliği'nin yıllık üretim kapasitesinin 3 milyon fidan olduğunu, Adana genelinde ise yılda 5 milyon fidan üretildiğini belirtti. Ayrıca "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında fidan üretiminin sürdürüleceğini vurguladı.

Üretim sürecine ilişkin bilgiler veren Özcan, önce civar bölgelerden toprak tedariki yapıldığını, toprakların eledikten sonra tüplü fidanlama ile ekim yapıldığını söyledi. Tohumların ekimi ve gerekli bakımların ardından fidanların yaklaşık bir yıl içinde dikime hazır hale geldiğini aktardı.

Yanan alanlara kanun gereği fidan dikilmesi gerektiğinin altını çizen Özcan, "Kızılçam, Fıstıkçamı, Çınar, Dişbudak ve Akçaağaç başta olmak üzere yaklaşık 35 tür fidanı toprakla buluşturuyoruz" dedi. Bu yıl yağmurların da etkisiyle Kasım ayının sonuna doğru dikim çalışmalarının başlayacağını bildirdi.

