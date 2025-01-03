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Adana'daki Cinayet Davasında 18 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Adana'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 18 sanığın duruşması sürüyor. İddialara göre sanıklar arasında DEAŞ bağlantısı bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:45
Adana'daki Cinayet Davasında 18 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Adana'daki Cinayet Davasında 18 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Adana'da bir kişinin sokakta yürürken tabancayla vurularak öldürülmesi olayında 18 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Şu an için 2 firari, 1 tutuklu sanıkla birlikte toplamda 18 sanık mahkeme önüne çıkmış durumda.

Duruşma Detayları

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fetullah B. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Yasin K., maktul İbrahim Taşkıran ile arasında bir husumet olmadığını öne sürerek, "Maktul İbrahim Taşkıran, husumetli olduğu aile ile aralarında aracı olmam için benden ricada bulundu. Ben bu durumu kabul ettim. Ancak taraflar arasında barış sağlanamadığını duyunca her iki aileden de uzaklaştım. Sosyal medya üzerinden bana küfretti. İddia edildiği gibi DEAŞ terör örgütü mensuplarını bu cinayete azmettiren kişi değilim" dedi.

Bir diğer tutuksuz sanık Mahmut K. ise, İbrahim Taşkıran'ın öldürülmesi olayında yer almadığını belirterek, "Bu olayla ilgim yoktur. Kimseyi bu cinayete azmettirmedim" şeklinde savunma yaptı.

Sanıkların Talebi ve Mahkeme Kararları

Tutuklu sanık Fetullah B., suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutuklu hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, Fetullah B.'ye ait görüntülerin incelemek üzere Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilmesine, tutukluluk halinin devam ettirilmesine ve firari sanıklar Azad Y. ve Halil K. hakkında yakalama emrinin devamına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi amacıyla ertelendi.

Olayın Arka Planı

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde 1 Eylül 2023'te meydana geldi. İbrahim Taşkıran, kaldırımda telefonda konuşurken motosikletle gelen iki kişiden biri tarafından çift tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Taşkıran, hastanede hayatını kaybetti. Cinayet, yerdeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

İbrahim Taşkıran'ın öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 18 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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