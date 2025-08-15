Adana Pozantı'da tır yangını ormana sıçradı — Alevler söndürüldü

Olayın özeti

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir tırda çıkan yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Güney Gişeleri mevkisinde alev aldı.

Müdahale ve sonuç

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapanan yol ise tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

