Adana Yüreğir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Operasyon ve gözaltılar
Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Adreste 286,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, ekipler B.V (34) ve M.T (17) isimli şüphelileri gözaltına aldı.
İfadeler ve karar
Zanlılar ifadelerinde, evde bulunan kimyasal maddeleri boya silmek için bulundurduklarını iddia etti. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adreste 286,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.