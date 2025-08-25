DOLAR
Adana Yüreğir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonda 286,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi; B.V (34) ve M.T (17) tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:52
Operasyon ve gözaltılar

Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste 286,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, ekipler B.V (34) ve M.T (17) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

İfadeler ve karar

Zanlılar ifadelerinde, evde bulunan kimyasal maddeleri boya silmek için bulundurduklarını iddia etti. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

