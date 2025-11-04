Adapazarı'nda 5 milyonluk iş makinesi çalındı — 2 şüpheli tutuklandı

Olayın Detayları

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir inşaat firmasına ait, değeri 5 milyon liranın üzerinde iş makinesi 2 Kasım Pazar günü firmanın bahçesinden çalındı. Makine, tarım, sanayi, inşaat ve lojistik sektörlerinde kullanılan bir ekipmandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin yağmurluk giyerek kimliğini gizlemeye çalıştığı, iş makinesini sürerek demir kapıyı açıp uzaklaştığı görüldü. Olayın fark edilmesi üzerine firma yetkilileri durumu polise bildirdi.

Soruşturma ve Sonuç

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalarda, çalınan iş makinesinin bir tıra yüklenerek il dışına çıkarıldığı ve Düzce'ye götürüldüğü tespit edildi.

Takip sonucu şüphelilerin B.Ç. (31) ve A.E. (29) olduğu belirlendi. Şüphelilerden birinin çalınan iş makinesinin ait olduğu firmada eski çalışan olduğu bildirildi. Polis, Düzce'de düzenlediği operasyonda iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı ve çalınan iş makinesini ormanlık bir alanda buldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

