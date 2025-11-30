Adapazarı’nda otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Adapazarı-Kaynarca yolu Büyükhataplı mevkiinde kontrolden çıkan 11 DZ 861 plakalı otomobil istinat duvarına çarptı; 2 kişi yaralandı, sağlık ve jandarma sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:21
Adapazarı’da kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Adapazarı-Kaynarca yolu Büyükhataplı mevkiinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 DZ 861 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Müdahale ve soruşturma

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

