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Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yeni yönetmelik, aday öğretmenlerin süreçlerini düzenleyerek kariyer basamaklarına geçişi kolaylaştırıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:33
Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği, 18 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi olarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik, aday öğretmenlerin süreçlerini düzenlerken öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemeleri için gerekli usul ve esasları belirliyor.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Şartları

Yönetmeliğe göre, 18 Ekim 2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlar ve bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecek olanlar, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na dahil edilecek. Adaylık süresi ise 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak. Süreç sonunda programı tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenler, öğretmenliğe atanacaklar.

Sözleşmeli Öğretmenlerle İlgili Düzenlemeler

18 Ekim 2024 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan ve adaylık sürecini tamamlamayanlar da, bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilmeye devam edecekler. Adaylık sürecini başarıyla tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerin, üç yıllık çalışma süresi dolduğunda adaylık hükümleri uygulanmayacak.

Uzman ve Başöğretmenlik Başvuruları

Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunabilecekler. Bu programı tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanına sahip olacaklar. Uzman öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunanlar ise Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvurarak başöğretmen unvanına ulaşabilecekler.

Hizmet Sürelerinin Hesaplanması

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuranların, öğretmenlik veya uzman öğretmenlik süreleri hesaplanırken, daha önceki hizmet süreleri de dikkate alınacak. Bu süreler arasında aday öğretmenlikte geçen süreler, askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izne ayrılanların süreleri ve kurumsal yöneticilik görevinde geçirilen süreler yer alıyor.

Özel Okul Öğretmenleri de Başvurabilecek

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, başvuruda bulunma şartlarını taşımaları halinde bu yönetmeliğin sunduğu olanaklardan yararlanabilecekler. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler de uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için başvurabilirler.

Resmi Gazete'de 12 Mayıs 2022'de yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırıldı.

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