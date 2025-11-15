Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı teslim edilecek

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum katılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman’da düzenlenecek törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum, 350 bininci konutun anahtarını teslim edecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Bakanlık koordinasyonunda 11 ilde, 174 ayrı alanda ve 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor. Deprem sonrası yürütülen konut teslim çalışmaları çerçevesinde Adıyaman’da 15 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek törende 350 bininci konut sahiplerine teslim edilecek.

Adıyaman İndere ve Örenli bölgelerinde yapılan deprem konutlarıyla binlerce aile yeni yuvasına kavuşuyor.

