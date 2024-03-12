Bist 100
9.135,8 0%
DOLAR
32,05 0,07%
EURO
35,05 0,09%
ALTIN
2.231,99 -0,17%

Adıyaman'da 71 yaşındaki eşini öldüren adamın ifadesi şoke etti!

Adıyaman'da, 71 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldüren Abuzer Y., adliyeye sevk edildi. Zanlı, cinayetin ardından evin penceresinden dışarıyı izlerken görüntülendi. Pişmanlık duymadığını söyleyen zanlının şok edici açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:50
Adıyaman'da 71 yaşındaki eşini öldüren adamın ifadesi şoke etti!

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 71 yaşındaki Naile Y. isimli kadın, eşi Abuzer Y. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Abuzer Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Abuzer Y.'nin eşini öldürdüğü sırada evin penceresinden dışarıyı izlediği anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Zanlının cinayetin hemen ardından pencereden dışarıyı izleyip kendi kendine konuştuğu görüntülerde, "İşte bana diyordu kocam değilsin, böyle diyenin hali budur" dediği duyuluyor. Ayrıca, "Hadi gidin de rezil olun" gibi sözler sarf eden Abuzer Y.'nin duygusal durumu dikkat çekiyor.

Zanlının İfade ve Tutukluluk Durumu:

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Abuzer Y., sabah saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adıyaman Adliyesine getirildi. Zanlı, ifadesinde pişmanlık duymadığını belirterek, "Beni içeriye atsınlar" gibi sözler sarf etmişti. Adliyeye sevk edilen Abuzer Y.'nin tutukluluk durumu mahkeme kararıyla belirlenecek.

İLGİLİ HABERLER

Gece sürün sabah 10 yaş gençleşiyor! Gençliğin sırrı bir damlasında

Gece sürün sabah 10 yaş gençleşiyor! Gençliğin sırrı bir damlasında

Yeni gelinler bu bilezikten istiyor! Kuyumcularda yok satıyor.

Yeni gelinler bu bilezikten istiyor! Kuyumcularda yok satıyor.

EYT'yi kılpayı kaçıranlar üzülmesin! 50-51 yaşla emeklilik şartı değişti

EYT'yi kılpayı kaçıranlar üzülmesin! 50-51 yaşla emeklilik şartı değişti

Bunu yapan ev sahipleri indirimi kapar! İmza atarken o detaya dikkat

Bunu yapan ev sahipleri indirimi kapar! İmza atarken o detaya dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Son Seçimi Doğru Bilen Hakan Bayrakçı Son Anketi Açıkladı: İstanbul Seçiminde Son Durum Ne, Kim Önde?
2
Seçim Öncesi Kredi Kartlarına Yeni Düzenleme: Taksit Sayısı ve Nakit Avans Sınırları Değişti!
3
EYT'yi kılpayı kaçıranlar üzülmesin! 50-51 yaşla emeklilik şartı değişti
4
PKK/KCK Üyeliğinden Aranan 17 Şüpheli İçin Gerçekleştirilen Eş Zamanlı Operasyonlarda 10 Kişi Yakalandı
5
İstanbul'da Mahzen-10 Operasyonu: Suç Örgütü Çökertildi, Elebaşı Dahil 39 Şüpheli Gözaltında
6
Adıyaman'da 71 yaşındaki eşini öldüren adamın ifadesi şoke etti!
7
İBB Başkan Adayı Kurum, Sahuru Öğrenci Evinde Yaptı: Gençlerle Playstation Oynayıp Menemen Yaptı

Seçim şoku bankaları vurdu: Kredi kartından para çekecekler dikkat taksitler kaldırıldı

Bunu yapan ev sahipleri indirimi kapar! İmza atarken o detaya dikkat

Komşusuna wifi şifresi verenler aman dikkat! Bu karar komşuları birbirine küstürecek

EYT'yi kılpayı kaçıranlar üzülmesin! 50-51 yaşla emeklilik şartı değişti

Bunu yapan ev sahiplerine 21.000 TL indirim! Tarihi kaçıran üzülecek

Faize meydan okuyan kredi: Oranlar 3'ten geri tepetaklak düştü

Gece sürün sabah 10 yaş gençleşiyor! Gençliğin sırrı bir damlasında

Dyson V15 Dikey Süpürge Şok Aktüel Kataloğunda: O fiyata bir daha bulamayacaksınız

Cüzdanını alan BİM'e koşacak! Fiyatı 999 TL'ye kadar düşürüldü

Asgari ücrete Temmuz zammı hüsranı: Karar kesinleşti

Renault bahar indirimini başlattı! O modelinde bomba gibi fiyat

Yeni gelinler bu bilezikten istiyor! Kuyumcularda yok satıyor.