Adıyaman'da 71 yaşındaki eşini öldüren adamın ifadesi şoke etti!

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 71 yaşındaki Naile Y. isimli kadın, eşi Abuzer Y. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Abuzer Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Abuzer Y.'nin eşini öldürdüğü sırada evin penceresinden dışarıyı izlediği anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Zanlının cinayetin hemen ardından pencereden dışarıyı izleyip kendi kendine konuştuğu görüntülerde, "İşte bana diyordu kocam değilsin, böyle diyenin hali budur" dediği duyuluyor. Ayrıca, "Hadi gidin de rezil olun" gibi sözler sarf eden Abuzer Y.'nin duygusal durumu dikkat çekiyor.

Zanlının İfade ve Tutukluluk Durumu:

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Abuzer Y., sabah saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adıyaman Adliyesine getirildi. Zanlı, ifadesinde pişmanlık duymadığını belirterek, "Beni içeriye atsınlar" gibi sözler sarf etmişti. Adliyeye sevk edilen Abuzer Y.'nin tutukluluk durumu mahkeme kararıyla belirlenecek.