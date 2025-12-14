DOLAR
Adıyaman'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman Kahta-Siverek yolunda minibüs ile otomobil çarpıştı; 5 kişi yaralandı, yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 16:45
Kahta-Siverek Karayolu'nda kaza

Adıyaman'ın Kahta-Siverek Karayolu Narince Köyü yakınlarında, M.A. idaresindeki 02 D 4024 plakalı yolcu minibüsü ile Ş.K. idaresindeki 46 AKZ 128 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası minibüs devrilerek sürüklendi. Meydana gelen kazada Gazal Özbey, Ayşegül Akcan, Hasan Seyhan, Hıdır Aslan ve Hasan Deniz yaralandı.

Yaralılar, olay yerine koşan vatandaşlar tarafından yan yatan minibüs içerisinden kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

