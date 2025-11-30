Adıyaman'da petshoptan 9 papağan ve para çalındı

Adıyaman'da sabaha karşı camı kırılan petshoptan 9 papağan (8'i sultan cinsi) ve bir miktar para çalındı; işyeri sahibinin ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:38
Adıyaman'da petshoptan 9 papağan çalındı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yüzlerini gizleyen 2 şahıs petshop önüne gelerek taşla dükkanın kapı camını kırdı. Şahıslardan biri içeri girip arama yaparken, diğeri dışarıda gözcülük yaptı. İçeri giren zanlının aldığı eşyalar arasında 9 papağan (bunlardan 8 tanesi sultan cinsi) ve bir miktar para bulunduğu belirtildi.

Soruşturma ve Güvenlik Kamerası İncelemesi

Sabah işyerini açan esnaf soyulduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

