Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, M.K. idaresindeki 02 AN 844 plakalı otomobilin, Y.D. yönetimindeki 46 AKG 92 plakalı otomobille çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazada Yaralananlar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışma neticesinde sürücülerle birlikte araçlardaki iki kişi yaralanarak Gölbaşı Devlet Hastanesine ambulanslarla kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtta, otomobillerden birinin sola döneceği sırada diğer otomobille çarpıştığı ve araçların savrulduğu açık bir şekilde görülüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.