Adıyaman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman'da Kaza: 1 Bebek de Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 5 kişi yaralandı. Kaza, S.D. yönetimindeki 33 ASF 182 plakalı otomobilin, V.T. idaresindeki 06 BEA 321 plakalı araca çarpması ile gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Olay, Kahta-Adıyaman kara yolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucunda yaralanan sürücü V.T. ve araçta bulunan 1 bebek ile 4 kişi, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Yaşanan bu üzücü kaza, sürücülerin trafik kurallarına daha dikkatli yaklaşmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.