Adıyaman'da Vali Varol Başkanlığında Deprem Konutları Toplantısı

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ile TOKİ ve Emlak Konut yetkilileri katıldı.

Toplantıda ele alınan konular

Toplantıda, Adıyaman merkez ve köylerinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutları kapsamındaki çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Bu kapsamda hak sahipliği süreçleri, konut teslimleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum kurum yetkililerince değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinde yaşanan eksiklik ve aksaklıklar masaya yatırılarak bu sıkıntıların giderilmesine yönelik çözüm önerileri görüşüldü. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunularak kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının önemi vurgulandı.

Vali Varol'un değerlendirmesi

Vali Varol, deprem sonrası yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

ADIYAMAN VALİSİ OSMAN VAROL BAŞKANLIĞINDA VALİ YARDIMCILARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.