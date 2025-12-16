DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,24 -0,07%
ALTIN
5.883,1 0,41%
BITCOIN
3.675.159,51 -0,24%

Adıyaman'da Vali Varol Başkanlığında Deprem Konutları Toplantısı

Vali Osman Varol başkanlığındaki toplantıda Adıyaman'daki kalıcı deprem konutları, teslim süreçleri ve kamu hizmetlerindeki eksiklikler ele alındı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:36
Adıyaman'da Vali Varol Başkanlığında Deprem Konutları Toplantısı

Adıyaman'da Vali Varol Başkanlığında Deprem Konutları Toplantısı

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ile TOKİ ve Emlak Konut yetkilileri katıldı.

Toplantıda ele alınan konular

Toplantıda, Adıyaman merkez ve köylerinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutları kapsamındaki çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Bu kapsamda hak sahipliği süreçleri, konut teslimleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum kurum yetkililerince değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinde yaşanan eksiklik ve aksaklıklar masaya yatırılarak bu sıkıntıların giderilmesine yönelik çözüm önerileri görüşüldü. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunularak kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının önemi vurgulandı.

Vali Varol'un değerlendirmesi

Vali Varol, deprem sonrası yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

ADIYAMAN VALİSİ OSMAN VAROL BAŞKANLIĞINDA VALİ YARDIMCILARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI...

ADIYAMAN VALİSİ OSMAN VAROL BAŞKANLIĞINDA VALİ YARDIMCILARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
2
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
5
Çorum'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Genç Hayatını Kaybetti
6
Türkiye'den 11 Üniversite, Dünyanın En İyi 1000'ine Girdi!
7
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi