Adnan Menderes, Aydın Koçarlı'da 64. ölüm yıldönümünde anıldı

Adnan Menderes, idam edilişinin 64. yılında Aydın Koçarlı'daki çiftliğinde düzenlenen programla anıldı; konuşmalar, konferans ve duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 23:23
Merhum Başbakan Adnan Menderes, idam edilişinin 64. yılında memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Anma programı

Program, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından Menderes'in çiftliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Menderes için yazılan ağıtın okunması sırasında bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmalar

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Menderes'in ülkenin demokrasi ve kalkınmasını yüceltme mücadelesinin birçok kişi için ilham kaynağı olduğunu belirtti. Kent'in açıklaması şöyle:

"Onun döneminde Türkiye, ekonomik kalkınmada, altyapı yatırımında, eğitimde, sosyal hayatta birçok atılım yaşayarak yurttaşlarının beklentilerini yükseltmiştir. Ancak her büyük başarı gibi bu dönemin de karanlık sayfaları vardır. 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan süreç Yassıada'da sürdürülen yargılamalar, adalete olan güveni zedeleyen şartlar ve nihayetinde Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla noktalandı. Bu olaylar, Türkiye demokrasi tarihinin en trajik, en acılı kırılmalarındandır."

Konuşmanın ardından ADÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu ile Adnan Menderes Müzesi Uzmanı Dr. Bircan Kayacan Menderes'in hayatına ilişkin konferans verdi.

Çiftlik çalışanlarının anıları

Etkinliğe katılan çiftlik çalışanları da duygularını paylaştı. 91 yaşındaki Orhan Demir, Adnan Menderes gibi birinin bir daha bu dünyaya gelemeyeceğini vurgulayarak, "Hiç kötü bir şey yapmadı adam. İyilik, insanlık yaptı. Memlekete, millete, insanlığa hizmet etti. Suçu bu, başka bir suçu yok. Çünkü söz sahibi olduk her şeyde. Eğer ömrü olsaydı, daha neler yapacaktı bilemiyoruz." diye konuştu.

95 yaşındaki Münevver Çıkrık ise Menderes'in çok iyi biri olduğunu, idam haberini aldığında bayıldığını ve o günleri unutamadığını ifade etti. Çıkrık, merhum başbakanın çiftliğe korumasız ve yalnız geldiğini de sözlerine ekledi.

