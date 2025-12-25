DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.489,58 0,03%

Adnan Oktar’ın eski villası Üsküdar Vaniköy’de restorasyondan çıktı — Son hali havadan görüntülendi

Üsküdar Vaniköy'deki, Adnan Oktar'ın eski evi olarak bilinen villa restorasyon sonrası havadan görüntülendi; yapı geçmişte izinsiz yapılan çalışmalarda tartışma yaratmıştı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:56
Adnan Oktar’ın eski villası Üsküdar Vaniköy’de restorasyondan çıktı — Son hali havadan görüntülendi

Adnan Oktar’ın eski villası Üsküdar Vaniköy’de restorasyondan çıktı

Boğaz siluetine hakim lüks yapı yenilendi

İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköyde yer alan ve kamuoyunda Adnan Oktarın eski evi olarak bilinen lüks villada yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bir dönem Rus iş adamı Roman Abramoviçe ait olduğu iddia edilen yapı, yenilenen görünümüyle yeniden gündeme geldi. Villa, iki köprüyü aynı anda gören konumuyla dikkati çekiyor.

Daha önce kaçak inşaat ve izinsiz restorasyon iddialarıyla tartışma konusu olan yapıda sürdürülen çalışmalar sona erdi. Uzun süren onarım ve düzenleme süreçlerinin ardından villanın son hali havadan görüntülendi.

İki köprü arasında, geniş bir alana yayılan lüks yapı, Boğaz siluetine hâkim mimarisi ve ihtişamlı cephesiyle yeni görünümüyle basına yansımış oldu.

Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte villa bir kez daha kamuoyunun ilgisini çekti; yapı hakkındaki iddialar ve tartışmalar geçmiş dönemde yoğun şekilde gündeme gelmişti.

İSTANBUL BOĞAZI’NIN EN DEĞERLİ NOKTALARINDAN BİRİ OLAN ÜSKÜDAR VANİKÖY’DE BULUNAN VE KAMUOYUNDA...

İSTANBUL BOĞAZI’NIN EN DEĞERLİ NOKTALARINDAN BİRİ OLAN ÜSKÜDAR VANİKÖY’DE BULUNAN VE KAMUOYUNDA ADNAN OKTAR’IN ESKİ EVİ OLARAK BİLİNEN LÜKS VİLLADA YÜRÜTÜLEN RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

İSTANBUL BOĞAZI’NIN EN DEĞERLİ NOKTALARINDAN BİRİ OLAN ÜSKÜDAR VANİKÖY’DE BULUNAN VE KAMUOYUNDA...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Ticaret Borsası'nda 2025'in Son Meclis Toplantısı: Bütçe ve Yatırım Kararları
2
Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı: Dualarımız Ülke ve İslam Alemi İçin
3
Talas'ta 'Milletin Avazı Mehmet Akif' İle Mehmet Akif Ersoy 89. Yıldönümünde Anıldı
4
İGA CEO’su Selahattin Bilgen: 2026 Hedefi 90 Milyon Yolcu, 6 ya da 7 Yeni Hava Yolu
5
Karacasu’da Genç Sanatçı Arafat Ercan Plaketle Onurlandırıldı
6
Başkan Palancıoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı
7
Büyükkılıç İnceledi: Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi Kayseri'ye Katkı Sağlayacak

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması