Adnan Oktar’ın eski villası Üsküdar Vaniköy’de restorasyondan çıktı — Son hali havadan görüntülendi

Adnan Oktar’ın eski villası Üsküdar Vaniköy’de restorasyondan çıktı

Boğaz siluetine hakim lüks yapı yenilendi

İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından biri olan Üsküdar Vaniköyde yer alan ve kamuoyunda Adnan Oktarın eski evi olarak bilinen lüks villada yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bir dönem Rus iş adamı Roman Abramoviçe ait olduğu iddia edilen yapı, yenilenen görünümüyle yeniden gündeme geldi. Villa, iki köprüyü aynı anda gören konumuyla dikkati çekiyor.

Daha önce kaçak inşaat ve izinsiz restorasyon iddialarıyla tartışma konusu olan yapıda sürdürülen çalışmalar sona erdi. Uzun süren onarım ve düzenleme süreçlerinin ardından villanın son hali havadan görüntülendi.

İki köprü arasında, geniş bir alana yayılan lüks yapı, Boğaz siluetine hâkim mimarisi ve ihtişamlı cephesiyle yeni görünümüyle basına yansımış oldu.

Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte villa bir kez daha kamuoyunun ilgisini çekti; yapı hakkındaki iddialar ve tartışmalar geçmiş dönemde yoğun şekilde gündeme gelmişti.

