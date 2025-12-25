DOLAR
Atölye Melikgazi'ye Yoğun İlgi: 19 Tesis, 5 Binden Fazla Kursiyer

Melikgazi Belediyesi'nin Atölye Melikgazi kursları 19 tesiste, 40'tan fazla branşta 5 binden fazla kursiyere eğitim veriyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:47
Melikgazi Belediyesi'nin meslek edindirme kursları yoğun talep görüyor

Melikgazi Belediyesi tarafından yürütülen Atölye Melikgazi meslek edindirme kursları, her yıl binlerce vatandaşa hizmet veriyor. 19 tesiste, 40'tan fazla branşta süren eğitimlerde 5 binden fazla kursiyer teorik ve pratik bilgilerle yeteneklerini geliştiriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaştan vatandaşın yeteneklerini desteklemek amacıyla düzenlenen kurslar, hem hobi hem de mesleki gelişim hedefleyen katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

Kurslarda öne çıkan branşlar

Eğitim programında fitness, yüzme, bilgisayar işletmeciliği, zabıt katipliği, diksiyon, adli kalem, ev tekstili, kadın giyim modelistliği, hediyelik eşya yapımı, ebru, glutensiz mutfak, Türk mutfağı, yaş pasta, çini, seramik, resim, emlak danışmanlığı, okul öncesi çocuk gelişimi, halk oyunları, iğne oyası, şiş, örgü, dekoratif ev aksesuarları, inci çanta tığ örgü, amigurumi, maraş işi geleneksel el nakışları, tel kırma, fotoğrafçılık, canva ile dijital tasarım gibi çok sayıda alan bulunuyor; katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle yeteneklerini ilerletme fırsatı yakalıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kurslara ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek hayata geçirdiğimiz hizmetlerimiz çığ gibi büyüyor. Melikgazi Belediyemiz meslek edindirme kursları kapsamında 19 tesisimizde 40’tan fazla branşta, 5 binden fazla kursiyerimiz eğitim görüyor. Fitness, yüzme, bilgisayar işletmeciliği, zabıt katipliği, diksiyon, adli kalem, ev tekstili, kadın giyim modelistliği, hediyelik eşya yapımı, ebru, glutensiz mutfak, Türk mutfağı, yaş pasta, çini, seramik, resim, emlak danışmanlığı, okul öncesi çocuk gelişimi, halk oyunları, iğne oyası, şiş, örgü, dekoratif ev aksesuarları, inci çanta tığ örgü, amigurumi, maraş işi geleneksel el nakışları, tel kırma, fotoğrafçılık, canva ile dijital tasarım gibi alanlarda verdiğimiz eğitimlerle vatandaşlarımız yeteneklerini geliştirebiliyorlar. Atölye Melikgazi kurslarımız çok seviliyor, çok rağbet görüyor. İlgi gösteren, kendini geliştirmeyi seven tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurslarımız devam edecek".

Atölye Melikgazi, sunduğu çeşitli eğitimlerle bölge halkının hem kişisel hem profesyonel gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

