Niğde'de "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi

Niğde Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Çalıştayı, kentin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum stratejilerini şekillendirmek amacıyla düzenlendi. Çalıştayda kentteki enerji kullanımı, iklim değişikliğinin etkileri, planlanan çalışmalar ve alınması gereken önlemler uzmanların değerlendirmelerine sunuldu.

Açılış konuşmaları ve vurgulanan öncelikler

Niğde Valisi Cahit Çelik, iklim değişikliğinin etkilerinin artık günlük yaşamda somut şekilde hissedildiğini belirtti. Çelik, yaşanan sorunların yalnızca Niğde veya Türkiye'ye ait olmadığını, bunun tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu vurguladı. Son yıllarda gözlemlenen iklim olaylarının özellikle tarım ve su kaynakları üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Vali Çelik, üreticilerin ve çiftçilerin iklim değişikliğinden doğrudan etkilendiğini söyleyerek, Niğde tarihinde görülmemiş düzeyde soğuk hava olaylarının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini aktardı. Daha önce içme suyu sıkıntısı yaşanmayan birçok köyde bugün hem sulama hem de içme suyu konusunda sorunlar çıktığını örnek vererek, bu durumun iklim değişikliğinin şehir hayatı ve toplum üzerindeki etkisini gösterdiğini ifade etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise çalıştayın kent için büyük önem taşıdığını belirterek, sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planlarının çevresel olduğu kadar toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Özdemir, ülkenin suyunu, toprağını ve doğal kaynaklarını korumanın gerçek vatanseverliğin parçası olduğunu ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmanın ortak görev olduğunu vurguladı. İklim mücadelesinin tek bir kurumun yüklenemeyeceğini, tüm kurumların iş birliğiyle hareket etmesi gerektiğini ifade ederek çalıştayın önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitenin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarının Türkiye ve dünyada örnek gösterildiğini hatırlattı. Üniversitenin iklim dostu kampüs uygulamaları kapsamında eylem planlarını yıllar önce hayata geçirdiğini, bu çalışmalar sayesinde ulusal ve uluslararası düzeyde önemli dereceler elde ettiklerini belirtti. Uslu, üniversitenin 2024 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada açık ara Türkiye birincisi olduğunu paylaştı ve akademisyenlerin çalıştaya katkı sağlayacağını söyledi.

Çalıştayın içeriği ve yol haritası

Çalıştaya kamu kurumları, akademisyenler ve ilgili paydaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Niğde'nin sera gazı envanteri ile iklim riskleri analizine dair sonuçlar katılımcılarla paylaşıldı. Sunumlarda kentin mevcut durumu ortaya konulurken, geleceğe yönelik riskler ve bu risklere karşı geliştirilebilecek stratejiler değerlendirildi.

Gün boyu süren oturumlarda sürdürülebilir enerji kullanımı, iklim değişikliğine uyum ve kentin ihtiyaçlarına yönelik somut adımlar tartışıldı. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda Niğde için bir yol haritası oluşturulması hedeflendi.

Çalıştay, yerel yönetim, kamu kurumları ve akademik çevre arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edildi.

