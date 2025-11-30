ADÜ Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinden 'Sağlıklı Beslenme' Etkinliği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencileri, topluma sağlıklı beslenme bilincini artırmak amacıyla bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenledi.

Etkinlik Ayrıntıları

Öğrenciler, hastane yerleşkesi, tıp fakültesi dekanlık binası, ADÜ Park ve çeşitli alışveriş merkezlerinde kurdukları stantlarla vatandaşlarla birebir iletişim kurdu. Etkinlikte katılımcılara yöneltilen "Bugün ne yediniz?" sorusu ile günlük beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi toplandı.

Elde edilen veriler doğrultusunda vatandaşlara beslenme alışkanlıklarının sağlıklı yaşam ilkelerine uygunluğu hakkında anında geri bildirim verildi. Ayrıca etkinlikte sağlıklı gıdalar ikram edilerek doğru beslenmenin önemi uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinliğe gönüllü olarak katılan öğrencilerin toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına katkı sunduğunu belirten yetkililer, etkinlikte yer alan öğrencilere teşekkür etti.

